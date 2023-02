Die Regierung in Moskau wirft dem Westen vor, Falsch-Informationen über den in Russland "Spezialoperation" genannten Einmarsch in die Ukraine zu verbreiten. Seit vergangenem Jahr werden Personen und Organisationen, die unliebsame Inhalte verbreiten, mit Strafen belegt. Ein anderes Gesetz verbietet "LGBT-Propaganda". Kritikern zufolge wird dadurch jede öffentliche Erwähnung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen oder Transgender-Personen unmöglich. Diese pflegen nach Lesart der russischen Regierung einen "nicht-traditionellen" Lebensstil.