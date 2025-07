Die russische Zentralbank kündigte unterdessen an, ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr anzupassen. Das Wachstum werde niedriger ausgefallen als prognostiziert, sagte der stellvertretende Notenbankchef Alexei Zabotkin. Die Zentralbank prognostiziert bislang ein Wirtschaftswachstum zwischen ein und zwei Prozent. 2024 lag es noch bei 4,3 Prozent, angekurbelt durch die stark gestiegene Produktion in der Rüstungsindustrie. Die neue Prognose soll voraussichtlich am 25. Juli veröffentlicht werden.