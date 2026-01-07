Russland hat offenbar Marineeinheiten eingesetzt, um einen Öltanker zu eskortieren, der auch von US-Streitkräften über den Atlantik verfolgt wird, berichtete CBS News, der Medienpartner der BBC in den USA.
Das Schiff, das derzeit keine Ladung an Bord hat, transportierte in der Vergangenheit venezolanisches Rohöl und befand sich am Dienstag vermutlich zwischen Schottland und Island, berichtete die BBC.
Die US-Küstenwache versuchte laut den Berichten letzten Monat in der Karibik, die Bella 1 - so der Name des Schiffes - zu entern. Das Schiff soll laut USA gegen US-Sanktionen verstossen haben.
(cash)