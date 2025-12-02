Moskau betrachtet die Eroberung von Pokrowsk, das in russischen Medien als «Tor nach Donezk» bezeichnet wird, als Voraussetzung für den weiteren Vormarsch auf die beiden grössten von der Ukraine kontrollierten Städte in der Region, Kramatorsk und Slowjansk. Russland versucht seit Mitte 2024, die vollständige Kontrolle über die Stadt zu erlangen, um die gesamte Industrieregion Donbass einzunehmen. Wowtschansk nahe der russischen Grenze in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine ist seit Langem heftig umkämpft.