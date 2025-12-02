Armeegeneral Waleri Gerassimow habe Präsident Wladimir Putin über Einnahme von Pokrowsk in der Region Donezk und Wowtschansk in der Region Charkiw sowie über die Ergebnisse anderer Offensivaktionen der Truppen in anderen Sektoren berichtet, sagte Regierungssprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau. Die Ukraine hat die Angaben bislang nicht bestätigt. Das ukrainische Militär berichtete vielmehr von 43 russischen Angriffen im Sektor um Pokrowsk, was auf andauernde Kämpfe in dem Gebiet hindeuten würde.
Putin bezeichnete russischen Medien zufolge die Einnahme von Pokrowsk als wichtigen Erfolg für die weiteren Offensiven in der Ukraine. Dies sei eine wichtige Entwicklung. Die russischen Streitkräfte hielten das Heft des Handelns in der Hand und rückten praktisch in alle Richtungen vor. Die Ukraine sei nicht in der Lage, die russischen Vorstösse zurückzuschlagen.
Moskau betrachtet die Eroberung von Pokrowsk, das in russischen Medien als «Tor nach Donezk» bezeichnet wird, als Voraussetzung für den weiteren Vormarsch auf die beiden grössten von der Ukraine kontrollierten Städte in der Region, Kramatorsk und Slowjansk. Russland versucht seit Mitte 2024, die vollständige Kontrolle über die Stadt zu erlangen, um die gesamte Industrieregion Donbass einzunehmen. Wowtschansk nahe der russischen Grenze in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine ist seit Langem heftig umkämpft.
(Reuters)