«Wir arbeiten tatsächlich an einem Weltraumschlepper.» Dieser wäre dank eines Kernreaktors und einer Hochleistungsturbine in der Lage, grosse Ladungen von einer Umlaufbahn in eine andere zu transportieren. Zudem könnte ein derartiger Schlepper Weltraummüll einsammeln und viele Aufgaben erledigen.