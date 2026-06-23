Die Zeitung «Wedomosti» berichtete unter Berufung auf zwei Insider, dass Russland wegen der Versorgungsengpässe auch den Import von Treibstoff erwäge. ​Um die ​Preise im Land zu deckeln, werden zudem Subventionen ⁠für diese Einfuhren diskutiert. Die Deckelung der Treibstoffpreise ist ​für die russische Regierung ein ⁠heikles Thema, da steigende Kosten die Inflation anheizen könnten. Zudem würde ein Exportstopp für Diesel ‌den Weltmarkt empfindlich treffen, da das Land üblicherweise grosse Mengen exportiert, insbesondere nach Brasilien und in die Türkei.