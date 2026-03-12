Insider: Anstieg der Ölpreise nicht von Dauer

Die Situation ​hat ​sich zuletzt aber geändert, nachdem die Angriffe der USA und Israels auf ⁠den Iran und die Schliessung der Strasse von Hormus zu einem sprunghaften Anstieg der ​Ölpreise führten. Zudem ist die Nachfrage ⁠nach russischem Öl gestiegen und die USA erwägen, Öl-Sanktionen gegen Russland aufzuheben. Einer der Insider sagte indes, der Anstieg der Ölpreise werde nicht von Dauer ‌sein. Die aktuelle Haushaltslage erfordere unabhängig von den kurzfristigen Ölpreisschwankungen Kürzungen der Ausgaben. Eine Entscheidung über das Ausmass gebe es aber noch nicht. Man werde die Entwicklung der Ölpreise abwarten.