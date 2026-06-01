⁠Zudem sei ein vollständiges, zweimonatiges Exportverbot für Benzin im Gespräch, berichtet das Nachrichtenportal RBC unter Berufung auf zwei ‌Insider. Dies könnte auch einige zwischenstaatliche Abkommen betreffen. Die Ukraine ‌hat den russischen Energiesektor ins Visier genommen ​und greift etwa Raffinerien im Landesinneren an.