Der Notstand befreie die Bauern davon, Zielquoten erreichen zu müssen, um Subventionen zu erhalten, hiess es. Auch in Lipezk werde das Ausrufen des Notstandes erwogen, so der Gouverneur. Neben Getreide werden in den beiden Regionen auch andere Feldfrüchte wie Kartoffeln, Sonnenblumen, Zuckerrüben und Obst angebaut. Aus den Mitteilungen der beiden Regionen ging nicht klar hervor, inwieweit diese durch die Fröste betroffen sind.