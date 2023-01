"Ich wünsche der Besatzung des Schiffes viel Erfolg bei ihrem Dienst zum Wohle des Vaterlandes", sagte Präsident Wladimir Putin am Mittwoch in einer Videokonferenz mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu und dem Fregatten-Kommandanten Igor Krochmal. Schoigu erklärte, die "Gorschkow" werde in den Atlantik, den Indischen Ozean und das Mittelmeer fahren. Sie sei in der Lage, "den Feind zu Wasser und zu Lande punktgenau und schlagkräftig zu bekämpfen".