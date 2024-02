«Der Feind übt Druck von allen Seiten aus», sagte Bürgermeister Vitali Barabasch am Donnerstag im ukrainischen Fernsehen. Er sprach von einer grossen Zahl russischer Soldaten, die an der versuchten Erstürmung der Stadt beteiligt seien. Barabasch zufolge leben in Awdijiwka inzwischen noch 941 Menschen, verglichen mit 32.000 vor der russischen Invasion. Das ukrainische Militär teilte in seinem täglichen Lagebericht mit, die Angreifer würden zurückgeschlagen und erlitten dabei hohe Verluste. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.