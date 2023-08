Im Hafen Ismajl im Donau-Delta sei ein Getreidesilo beschädigt worden, erklärte das Verteidigungsministerium in Kiew am Mittwoch. "Ukrainisches Getreide hat das Potenzial, Millionen von Menschen weltweit zu ernähren." Berichte über Opfer gebe es zunächst nicht, teilte der Gouverneur der südukrainischen Oblast Odessa, Oleh Kiper, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Russland hat seine Angriffe auf die Agrar- und Hafenstruktur der Ukraine verstärkt, seit es das Getreideabkommen vor über zwei Wochen ausgesetzt hat. Betroffen sind die Häfen am Schwarzen Meer und zunehmend auch an der Donau. Damit wird die Ausweichroute für Getreideausfuhren über den Fluss via Rumänien erheblich beeinträchtigt. Das Donau-Delta gehört zum grössten Teil zum EU- und Nato-Mitglied Rumänien, ein Teil aber auch zur Ukraine.