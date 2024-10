Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will Details seines sogenannten Siegesplanes am 12. Oktober in Ramstein vorlegen. An dem Treffen der Ramstein-Kontaktgruppe auf dem US-Militärstützpunkt in Rheinland-Pfalz sollte auch US-Präsident Joe Biden teilnehmen. «Wir werden den Siegesplan vorlegen, klare, konkrete Schritte für ein gerechtes Ende des Krieges», schrieb Selenskyj am Samstag auf Telegram. Bei seinem USA-Besuch im September überreichte er seinen Plan sowohl Biden als auch den beiden Präsidentschaftskandidaten, Kamala Harris und Donald Trump. Selenskyj hat bislang öffentlich keine Details genannt. (Bericht von Reuters, geschrieben von Sabine Ehrhardt, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)