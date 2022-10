Das sei nicht im Interesse seines Landes, sagte der russische Vize-Aussenminister Sergej Rjabkow am Dienstag. Allerdings werde Russland angemessene Gegenmassnahmen ergreifen und auf das zunehmende Engagement des Westens im Ukraine-Konflikt reagieren, wird Rjabkow von der russischen Nachrichtenagentur RIA zitiert. "Wir warnen und hoffen, dass sie die Gefahr einer unkontrollierten Eskalation in Washington und anderen westlichen Hauptstädten erkennen." US-Präsident Joe Biden hatte dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach den russischen Raketenangriffen am Montag in einem Telefonat die Lieferung von fortgeschrittenen Luftabwehr-Systemen zugesagt. Selenskyj bezeichnete die Luftverteidigung als oberste Priorität. "Wir werden alles tun, um unsere Armee zu stärken", sagte er in seiner täglichen Ansprache. Der Krieg in der Ukraine wird am Dienstag auch Thema bei einem virtuellen G7-Sondertreffen sein, Selenskyj soll zugeschaltet werden.