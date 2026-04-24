Die Strafmassnahmen ‌seien ein Schlag für Entwicklungsländer, die sich ​Energie zu überhöhten Preisen nicht mehr leisten könnten. Zudem stellten sie eine Gefahr für die Ernährungssicherheit dar, da die Massnahmen zusätzliche Beschränkungen für Düngemittel vorsähen. Russland werde gegen die EU mit harten Vergeltungsmassnahmen zurückschlagen.