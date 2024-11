Am Mittwoch hatte die OMV den Markt vor einer möglichen Einstellung der Erdgaslieferungen aus Russland gewarnt. Ein Schiedsgericht unter den Regeln der Internationalen Handelskammer hatte der OMV Schadenersatz von 230 Millionen Euro plus Zinsen für ausgebliebene Gaslieferungen in Deutschland zugesprochen. Die OMV will diese Summe über die monatliche Gasrechnung mit Gazprom für Lieferungen nach Österreich verrechnen. Gleichzeitig hatte der Versorger bekräftigt, dass er seine Kunden mit den vertraglich zugesicherten Gasmengen auch im Fall einer möglichen Lieferunterbrechung von Gazprom beliefern könne.