In Krasnodar sei nach einem Drohnenangriff ein Feuer in der Ölraffinerie Ilski ausgebrochen, teilen die Behörden der Region mit. In der Region Rostow wiederum ist die Feuerwehr nach Angaben der dortigen Behörden dabei, Brände in zwei Treibstofflagern sowie im Seehafen von Taganrog zu löschen.
Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Luftverteidigung habe in der Nacht 376 ukrainische Drohnen abgeschossen. Die Ukraine greift seit geraumer Zeit als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg verstärkt Energieanlagen in Russland mit Drohnen an. In einigen russischen Regionen hat dies zu akuter Treibstoffknappheit geführt.
Ukrainische Kampfdrohnen hatten bereits in der Nacht auf Donnerstag zwei Öldepots in Russland in Brand gesetzt. Und erneut waren auch russische Öltanker Ziel der ukrainischen Drohnenangriffe.
(Reuters)