In Krasnodar sei nach einem Drohnenangriff ein Feuer in ‌der Ölraffinerie Ilski ausgebrochen, teilen die Behörden ‌der Region mit. In ​der Region Rostow wiederum ist die Feuerwehr nach Angaben der dortigen Behörden dabei, Brände in zwei Treibstofflagern sowie im Seehafen von Taganrog zu löschen.