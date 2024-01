In den frühen Morgenstunden seien insgesamt zwölf Raketen auf die Grenzregion nahe der Ukraine gefeuert worden, teilten das russische Verteidigungsministerium und lokale Behörden am Mittwoch mit. Auch mehrere Drohnen seien eingesetzt worden. Die Situation in Belgorod bleibe angespannt, sagte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow. Das Ausmass des Schadens werde im Laufe des Tages ermittelt. Zurzeit liegen keine Angaben zu möglichen Verletzten oder Toten in Zusammenhang mit dem jüngsten Angriff vor.