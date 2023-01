Armeniens Entscheidung, einem im vergangenen Dezember angesetzten Treffen in Moskau eine Absage zu erteilen, habe Gespräche über einen Friedensvertrag verhindert, erklärte die russische Aussenministeriumssprecherin Maria Sacharowa am Donnerstag. Sie warf Armenien vor, sich widersprüchlich zu äussern. Das erschwere es, Eriwans Position zu bewerten. "Sollten unsere armenischen Partner wirklich an einer Lösung der Probleme interessiert sein, ... ist es wichtig, weiter zusammenzuarbeiten."