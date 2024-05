Die Schweiz habe sich immer offen dafür gezeigt, Russland zu diesem Gipfel einzuladen, erklärte die Landesregierung am Donnerstag. Doch Russland habe wiederholt und öffentlich erklärt, dass es kein Interesse an einer Teilnahme habe. «Die Schweiz ist überzeugt, dass Russland in diesen Prozess einbezogen werden muss», erklärte die Regierung. «Ein Friedensprozess ohne Russland ist nicht denkbar.»