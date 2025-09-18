Die Vorwürfe gegen KDV konnten nicht unabhängig überprüft werden und der Text der Klageschrift der Staatsanwaltschaft ist nicht öffentlich zugänglich. Die Pressestelle der Kanzlei reagierte nicht auf mehrere Anrufe und E-Mails mit Bitten um einen Kommentar. In diesem Sommer ordnete ein Moskauer Gericht zudem die Verstaatlichung des russischen Entwicklers des Spiels World of Tanks an, nachdem dessen Mitbegründer wegen eines Fundraising-Projekts der ehemaligen Partner für die Ukraine als Extremisten eingestuft worden waren - ein ähnlicher Vorwurf wie der gegen KDV.