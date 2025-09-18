Denis Shtengelov baute sein Unternehmen vor über 30 Jahren auf den Strassen seiner sibirischen Heimatstadt zu einem globalen Süsswarenimperium mit Milliardenumsätzen auf. Nun läuft der Tycoon, der laut Bloomberg Billionaires Index mindestens 2,6 Milliarden Dollar wert ist, Gefahr, einen grossen Teil seines Vermögens zu verlieren.
Russische Staatsanwälte haben seine KDV Group, einen der grössten Snackhersteller des Landes, im Visier und wollen sie enteignen. Sie behaupten, mit dem Unternehmer verbundene Unternehmen, der jetzt offenbar in Australien lebt, hätten laut einem Interfax-Bericht ukrainische Streitkräfte mit Lebensmitteln versorgt. Sie behaupten ausserdem, sein Vater Nikolai habe eine paramilitärische Einheit im feindlichen Gebiet gegründet und KDV habe Einnahmen aus seinen russischen Betrieben ohne behördliche Genehmigung in sogenannte feindliche Gerichtsbarkeiten transferiert.
Der Fall ist der jüngste Hinweis darauf, wie die Beschlagnahmungen von Vermögenswerten in Russland seit der Invasion der Ukraine zunehmen, während das Land gegen diejenigen vorgeht, die es als Staatsfeinde betrachtet. Der Gesamtwert des seit 2022 beschlagnahmten Eigentums belief sich laut Schätzungen der Moskauer Anwaltskanzlei Nektorov, Saveliev & Partners bis Juni auf 3,9 Billionen Rubel (46,8 Milliarden US-Dollar).
Die Vorwürfe gegen KDV konnten nicht unabhängig überprüft werden und der Text der Klageschrift der Staatsanwaltschaft ist nicht öffentlich zugänglich. Die Pressestelle der Kanzlei reagierte nicht auf mehrere Anrufe und E-Mails mit Bitten um einen Kommentar. In diesem Sommer ordnete ein Moskauer Gericht zudem die Verstaatlichung des russischen Entwicklers des Spiels World of Tanks an, nachdem dessen Mitbegründer wegen eines Fundraising-Projekts der ehemaligen Partner für die Ukraine als Extremisten eingestuft worden waren - ein ähnlicher Vorwurf wie der gegen KDV.
Staatsanwaltschaft möchte zudem das staatliche Telekommunikationsunternehmen Lanta mit Sitz in Tambow übergeben, da dessen Eigentümer die ukrainischen Streitkräfte finanzieren, berichtete Kommersant am Montag.
«Wir können mit einer Zunahme der Beschlagnahmungen grosser Unternehmen rechnen, bei denen Extremismus nur eine formale Grundlage für die Aneignung darstellt», sagte Kirill Gorlov, Rechtsberater von Transparency International Russland. Moskauer Gericht Am 23. September wird ein Moskauer Gericht den Fall KDV prüfen, um festzustellen, ob Russland mit der Übertragung von Shtengelovs Unternehmen an den Staat fortfahren kann.
In der Zwischenzeit hat das Gericht jegliche Transaktionen im Zusammenhang mit Eigentum und Anteilen von mehr als 50 Unternehmen, die zu KDV gehören, verboten, berichtete Tass. KDV erklärte in einem Beitrag auf seiner Website Anfang des Monats, dass «unser Team aufrichtig auf eine faire und ausgewogene Lösung der aktuellen Situation hofft.»
«das Unternehmen seinen Verpflichtungen gegenüber dem Staat gewissenhaft nachgekommen ist, Steuern gezahlt und in Russland investiert hat, wodurch Arbeitsplätze geschaffen, Regionen unterstützt und zahlreiche wohltätige Projekte durchgeführt wurden.»
Obwohl der Staat Extremismus selten als Rechtsgrundlage geltend gemacht hat, hat er auf dieser Grundlage bereits Vermögenswerte im Wert von 200 Milliarden Rubel angeeignet. Diese Zahl würde sich mehr als verdreifachen, wenn KDV, dessen Marktwert von der Staatsanwaltschaft auf 500 Milliarden Rubel geschätzt wird, übernommen wird.
Der Tycoon begann seine Geschäftskarriere in den 1990er Jahren, nachdem er sein Universitätsstudium in Sibirien abgeschlossen hatte. In diesen turbulenten Jahren, als Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zu einer Marktwirtschaft überging, belieferte er in seinen ersten Unternehmungen unter anderem ältere Damen in seiner Heimatstadt Tomsk mit Sonnenblumenkernen, die daraus den beliebten Snack Semetschki rösteten und verkauften. Er presste die Kerne auch zu Öl, das er an klamme Konditoren gegen Süßigkeiten eintauschte.
Schtengelow legte Wert darauf, Unternehmen entlang der gesamten Lieferkette zu kontrollieren, von Milchfarmen bis hin zu Fabriken, die Schokolade, Brandteig und Kekse herstellen. Heute beschäftigt KDV über 39.000 Menschen in 14 Fabriken und ist laut dem Marktforscher INFOLine Russlands viertgrösster Nahrungsmittel- und Getränkehersteller. Es stellt Hunderte von Artikeln her, von Chips und Snacks bis hin zu Babynahrung, und erzielte der Spark-Interfax-Datenbank zufolge im Jahr 2024 einen Umsatz von 305 Milliarden Rubel.
Im Jahr 2021 kaufte KDV die in den USA ansässige Liberty Orchards, einen Hersteller von Süssigkeiten der Marke Aplets & Cotlets, und den niederländischen Gemüselieferanten Hak. Er besitzt ausserdem einen Anteil an der Süsswarenfirma Zvecevo in Kroatien, berichtete Forbes.
Dies ist nicht das erste Mal, dass Shtengelov die Aufmerksamkeit des russischen Staates auf sich gezogen hat. Im Jahr 2018 kamen bei einem tödlichen Brand in einem sibirischen Einkaufszentrum, dessen Miteigentümer er war, über 60 Menschen ums Leben. Shtengelov war nicht an der operativen Verwaltung des Einkaufszentrums beteiligt, zahlte jedoch an die Angehörigen jedes Opfers 3 Millionen Rubel, sagte er damals in einem seltenen Interview.
Er sagte auch, dass er seine Zeit zwischen Russland und Australien aufteilt, wo er eine Sportstätte an der Gold Coast betreibt. Der 53-jährige Schtengelow ist seit 2011 mit dem australischen Unternehmen KDV Sport Pty verbunden. 2020 trat er als Geschäftsführer zurück und überliess Maria Karzhilova die alleinige Geschäftsführerin. Das Herzstück des Unternehmens ist der KDV Sport-Komplex in Carrara, einem Vorort an der Gold Coast, etwa 70 Kilometer südlich von Brisbane.
(Bloomberg)