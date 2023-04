Baerbock bemüht sich indes zu betonen: "Der Weg in die EU lohnt sich, und er verdient jede Anstrengung". Und "ja, die EU ist manchmal anstrengend, und Demokratie ist manchmal anstrengend." Aber es sei eben so, dass Kompromisse in einer Demokratie "jede Mühe wert sind, weil sie unser bester Schutz dafür sind, dass wir und vor allen Dingen dass unsere Kinder auch in Zukunft in Frieden und in Freiheit leben können."