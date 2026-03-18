Der Rückgang der Exporte ist vor ​allem auf die gesunkenen Verladungen im Schwarzmeerhafen Noworossijsk zurückzuführen, ​die sich im März im Vergleich zum ​Februar wegen regelmässiger Drohnenangriffe und widriger Wetterbedingungen halbieren könnten. Vergangene Woche hiess es von Insidern, ‌die Öl-Exporte und -Transitflüsse durch Noworossijsk seien im März wegen anhaltender Stürme und Drohnenangriffe bis zu zehn Tage im Verzug.