Zuletzt wurde in mehreren westlichen Ländern diskutiert, der Ukraine neue Waffensysteme liefern. Frankreich will Spähpanzer vom Typ AMX-10 RC zur Verfügung stellen, die USA erwägen darüber hinaus Schützenpanzer des Typs Bradley zu liefern. Dies hat in Deutschland die Diskussion über eine Lieferung von deutschen Panzern an die Regierung in Kiew beflügelt.