Einen Wendepunkt hat der russische Präsident Wladimir Putin die Invasion der Ukraine genannt. Einen raschen Sieg bei dem von ihm so bezeichneten militärischen Sondereinsatz hat er in Aussicht gestellt. Eine Lektion über die Renaissance Russlands wollte er dem Westen erteilen und sich einen Platz in der Geschichte neben den Zaren sichern. Ein Jahr ist das her, und es ist klar: Putin lag falsch, und Russland zahlt einen hohen Preis.