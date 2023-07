Allein in der vergangenen Woche seien es fast 10'000 gewesen, sagte Ex-Präsident Dmitri Medwedew am Dienstag in einem Video auf Telegram. "Ich möchte insbesondere darauf hinweisen, dass der versuchte bewaffnete Aufstand die Einstellung der Bürger zum Zeitdienst in der Zone des militärischen Sondereinsatzes nicht verändert hat", erklärte Medwedew unter Anspielung auf den jüngsten kurzzeitigem Aufstand von Söldnern der Wagner-Gruppe.