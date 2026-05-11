Russland hat seine Prognosen für das Wirtschaftswachstum ‌in ⁠der kommenden Zeit deutlich gesenkt. Das ⁠Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde 2026 voraussichtlich nur noch um ‌0,4 Prozent wachsen, ‌sagte der stellvertretende Ministerpräsident ​Alexander Nowak der Zeitung «Wedomosti».

Zuvor war die Regierung in Moskau von einem Plus von 1,3 Prozent ‌ausgegangen. Auch für 2027 nahm Nowak die Erwartungen zurück: Die Wirtschaft werde ​dann voraussichtlich noch um 1,4 ​Prozent zulegen, ​nach zuvor prognostizierten 2,8 Prozent.

Für 2029 ‌rechne die Regierung mit einem Wachstum von 2,4 Prozent. Die der Haushaltsplanung ​zugrunde ​liegende Prognose für ⁠den Ölpreis bleibe ​für 2026 unverändert ⁠bei 59 Dollar pro Barrel. ‌Für die Jahre 2027 bis 2029 sei sie auf ‌50 Dollar gesenkt worden. 

(Reuters)