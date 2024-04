Die Regierung in Moskau verhängte deshalb am 1. März ein sechsmonatiges Exportverbot für Benzin, um akute Treibstoffengpässe zu vermeiden. Dieses Verbot gilt jedoch nicht für die von Russland geführte Eurasische Wirtschaftsunion, zu der auch Kasachstan gehört. Auch einige andere Länder wie die Mongolei, mit denen zwischenstaatliche Abkommen über Treibstofflieferungen bestehen, sind ausgenommen. Händler sagten jedoch, das Verbot könnte ausgeweitet werden, sollte sich die Lage in Russland verschlechtern.