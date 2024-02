Die russische Polizei hat die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas auf die Fahndungsliste gesetzt. Dies gelte auch für den estnischen Staatssekretär Taimar Peterkop und den litauischen Kulturminister Simonas Kairys, hiess es am Dienstag in der Datenbank des Innenministeriums in Moskau. Welche Straftat ihnen vorgeworfen wird, war aus den Daten nicht ersichtlich. Der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, sagte jedoch in Moskau, Kallas würden feindselige Handlungen gegen Russland und die «Schändung des historischen Gedächtnisses» vorgeworfen. Die russische Nachrichtenagentur Tass zitierte eine Quelle mit der Aussage, den dreien werde «die Zerstörung von Denkmälern für sowjetische Soldaten» vorgeworfen.