Die voraussichtliche neue italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sagt derweil den hohen Energiepreisen den Kampf an. Dies gehöre zur primären Verantwortlichkeit der Regierung, sagt Meloni bei einer Veranstaltung in Mailand. Sie stehe dazu in Kontakt mit dem scheidenden Ministerpräsidenten Mario Drahgi. Sie werde die italienischen Interessen verteidigen.