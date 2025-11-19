Grossbritannien erklärte zwar nach Bekanntwerden der Berichte, es teile das Ziel von Trump, den Krieg zu beenden. Es betonte aber auch, Russland könne durch den Abzug seiner Truppen den Krieg sofort beenden. Ein europäischer Diplomat sagte Reuters, Trump könne erneut versuchen, «Kiew in die Enge zu treiben». Es könne jedoch keine Lösung geben, die nicht die Ukraine oder die europäischen Verbündeten berücksichtige. Ein anderer europäischer Diplomat erklärte, der Vorschlag einer Verkleinerung der ukrainischen Armee klinge eher wie eine russische Forderung als ein ernsthafter Vorschlag.