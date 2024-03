Der afghanische Ableger der Extremisten-Organisation Islamischer Staat (IS oder ISIS), ISPK, hat sich mehrfach zu der Tat bekannt, bei der am Freitag mindestens 139 Menschen getötet wurden. Putin hatte nach dem Anschlag eine Verbindung zur Ukraine gezogen. Am Montag räumte er ein, dass radikale Islamisten hinter der Tat steckten. Allerdings passe der Angriff auch zu ukrainischen Einschüchterungsversuchen. «Diese Gräueltat ist möglicherweise nur ein Glied einer Kette von Versuchen, derjenigen, die sich seit 2014 durch die Handlungen des neonazistischen Kiewer Regimes im Krieg mit unserem Land befinden.» Russland hatte 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert und Ende Februar 2022 eine grössere Invasion in die Ukraine folgen lassen.