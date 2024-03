Russland sieht sich aufgrund der Intervention des Westens an der Seite der Ukraine «im Krieg» mit seinem Nachbarland. Damit ändert die Führung in Moskau ihre Wortwahl - bislang war stets die Rede von einer speziellen Militäroperation - und will die Bevölkerung vermutlich auf eine längern und härteren Kampf einstellen. Russland könne nicht zulassen, dass an seinen Grenzen ein Staat existiere, der sich bereit gezeigt habe, jede Methode anzuwenden, um die Kontrolle über die Krim zu übernehmen, sagte der Sprecher des Präsidialamtes in Moskau, Dmitri Peskow, am Freitag. «Wir befinden uns im Kriegszustand», sagte Peskow der russischen Publikation «Argumente und Fakten». «Ja, es begann als eine spezielle Militäroperation, aber sobald diese Gruppe gebildet wurde, als der kollektive Westen auf der Seite der Ukraine daran teilnahm, wurde es für uns zu einem Krieg.» Er sei davon überzeugt, ergänzte Peskow. «Und das sollte jeder verstehen, aus innerer Motivation.»