Russland hat bei der zweiten Verhandlungsrunde mit der Ukraine in Istanbul staatlichen Angaben zufolge einen Forderungskatalog für ein Kriegsende vorgelegt, der in Kiew kaum auf Akzeptanz stossen dürfte. So erklärten die Unterhändler am Montag unter anderem, dass Moskau einem Ende des Krieges nur zustimmen werde, wenn die Ukraine zusätzliche Gebiete abtrete und Begrenzungen hinsichtlich der Grösse ihrer Armee akzeptiere. Das berichteten staatliche russische Medien unter Berufung auf ein Memorandum. Die bei den Verhandlungen in Istanbul offiziell vorgelegten Bedingungen unterstreichen Russlands Weigerung, bei seinen Kriegszielen Kompromisse einzugehen. Die Ukraine hat die russischen Bedingungen wiederholt als gleichbedeutend mit einer Kapitulation zurückgewiesen.