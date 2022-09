Welches Gebiet soll annektiert werden?

Es geht um Gebiete in der Grösse von insgesamt etwa 15 Prozent der Ukraine, die derzeit von russischen Streitkräften besetzt sind. Zusätzlich sollen in die Russische Föderation etwa drei Prozent des ukrainischen Territoriums aufgenommen werden, das die russischen Soldaten derzeit nicht kontrollieren. Dazu zählen Frontverläufe, an denen immer noch gekämpft wird, etwa in der Region Donezk. Insgesamt würde sich Russland somit mindestens 90'000 Quadratkilometer ukrainisches Gebiet einverleiben. Das entspricht in etwa der Grösse Portugals. Rechnet man die bereits 2014 annektierte Halbinsel Krim hinzu, würde Russland dann mindestens ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets aufgenommen haben.