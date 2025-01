Gravierend sind die Auswirkungen in der Republik Moldau und in der dortigen abtrünnigen pro-russischen Region Transnistrien, die bisher ebenfalls mit über die Ukraine geliefertem russischem Gas versorgt wurden - und aus Transnistrien mit Strom. In Transnistrien wurde am Mittwoch die Heizungs- und Warmwasserversorgung der Haushalte eingestellt. Hilfe der moldawischen Regierung in Chisinau lehnte die separatistische Führung des Gebietes aber ab.