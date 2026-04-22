Rosneft Deutschland habe die Bundesnetzagentur als Treuhänderin über den Transitstopp informiert, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Demnach darf auf Anweisung ‌des russischen Energieministeriums dann kein Öl mehr aus Kasachstan durch ‌die Druschba-Pipeline nach Schwedt fliessen. Das Ministerium schätzt ​die Versorgungssicherheit in Deutschland zwar als nicht gefährdet ein, räumte aber ein, dass die PCK-Raffinerie dann womöglich mit einer geringeren Kapazität fahren müsste.