Der Preisdruck nahm unterdessen zu. Die Einkaufspreise stiegen auf den zweithöchsten Stand seit Februar ​2025. Ein Sondereffekt im Januar wegen der Anhebung ​der Mehrwertsteuer wurde dabei ausgeklammert. Trotz ​der trüben Lage blickten die Hersteller optimistischer in die Zukunft. Die ‌Zuversicht stieg auf den höchsten Stand seit September 2025, was mit der Hoffnung auf eine stärkere Exportnachfrage begründet wurde. Dennoch fuhren die ​Unternehmen ​ihre Einkäufe weiter zurück ⁠und bauten Lagerbestände ab, wenn auch ​weniger stark als noch ⁠im März.