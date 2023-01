Zur Begründung hieß es, damit solle die Effektivität des Militäreinsatzes in der Ukraine gesteigert werden. Dort sieht sich Russland in dem seit rund elf Monaten andauernden Krieg mit Rückschlägen konfrontiert. Surowikin wird von russischen Medien "General Armageddon" genannt wegen Berichten über ein rücksichtsloses Vorgehen in früheren Konflikten.