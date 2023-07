Russland greift vierte Nacht in Folge Häfen in Ukraine an

Parallel dazu griff Russland die vierte Nacht in Folge die Häfen im Süden der Ukraine an, wenn auch weniger intensiv als in den drei Nächten zuvor, als Raketen und Drohnen in den Städten einschlugen. "Leider wurden die Getreideterminals eines landwirtschaftlichen Unternehmens in der Region Odessa getroffen", teilte der Gouverneur der Oblast Odessa, Oleh Kiper, auf Telegram mit. "Der Feind zerstörte 100 Tonnen Erbsen und 20 Tonnen Gerste." Zwei Menschen seien verletzt worden. Wo genau das Unternehmen liegt, ließ Kiper offen.