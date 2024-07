«Mindestens 13 von der Ukraine aus gestartete Drohnen wurden am späten Sonntagabend von unseren Luftabwehrsystemen zerstört», schrieb der amtierende Gouverneur Andrej Smirnow am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Zuvor seien bereits tagsüber 19 Drohnen abgeschossen worden. Zur Gesamtzahl der von der Ukraine gestarteten Drohnen machte er keine Angaben. Bei den Angriffen sei ein Öllager beschädigt worden. Die Feuerwehr war am Sonntagabend noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Gouverneur berichtete von kleineren Schäden an mehreren Wohngebäuden, ohne nähere Angaben zu machen. Die russischen Behörden geben selten das volle Ausmass der durch die ukrainischen Angriffe verursachten Schäden bekannt.