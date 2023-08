Die Attacken mit Drohnen in Russland weit entfernt von der Front in der Ukraine haben zugenommen. Anfang Mai wurde eine Drohne über dem Kreml abgeschossen. Seitdem wurden mehrfach Gebäude in Moskau durch Drohnen beschädigt. Sowohl die Ukraine als auch Russland bestreiten, in dem fast 18-monatigen Krieg Zivilisten und zivile Infrastrukturen angegriffen zu haben.