Der ukrainische Generalstab teilte mit, bei Nowoschachtinsk im Gebiet Rostow sei ein russisches Flugabwehrsystem S-300 angegriffen worden. Am vorgegebenen Ort seien Explosionen beobachtet worden, die Genauigkeit des Treffers werde noch analysiert. Russland setze das eigentlich zur Bekämpfung von Zielen in der Luft konstruierte System immer wieder auch zum Beschuss von Bodenzielen in der Ukraine ein. Gebäude würden zerstört, die Zivilbevölkerung terrorisiert, hiess es in der Mitteilung. Für die Angaben zu dem Angriff gab es keine unabhängige Bestätigung.