Angesichts von US-Sanktionen hatten China und Russland ihre militärischen und Handelsbeziehungen in den letzten Jahren gestärkt. Nur wenige Tage vor dem Beginn des Kriegs in der Ukraine Anfang 2022 hatten die beiden Länder eine weitere Stärkung ihrer Partnerschaft angekündigt und diese als grenzenlos bezeichnet.