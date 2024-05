Beide Länder bekräftigen ihr Interesse am Bau der Gaspipeline Power of Siberia-2, die russisches Gas nach China transportieren soll, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag bei seinem Besuch in China. Er glaube, dass der russische Energieriese Gazprom und andere beteiligte Unternehmen eine Einigung über die Route der Pipeline erzielen würden. Zum erwäge man, eine Ölpipeline «in dem gleichen Korridor» zu bauen.