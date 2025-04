Die USA hatten am Karfreitag mit der Aufgabe ihrer Bemühungen um ein Ende des seit Februar 2022 dauernden Krieges in der Ukraine gedroht, sollte es keine raschen Fortschritte und keine klaren Anzeichen für eine mögliche Einigung geben. «Wir werden dieses Unterfangen nicht wochen- und monatelang fortsetzen», sagte US-Aussenminister Marco Rubio zu den Vermittlungen der USA. «Deshalb müssen wir jetzt sehr schnell – und ich spreche von Tagen – feststellen, ob dies in den nächsten Wochen machbar ist oder nicht.» Rubio äusserte sich nach Beratungen mit Vertretern der Ukraine und anderer europäischer Staaten, die am Donnerstag in Paris stattgefunden hatten. Es waren die ersten substanziellen, hochrangigen und persönlichen Gespräche über die Friedensbemühungen der USA, an denen auch europäische Staaten teilnahmen.