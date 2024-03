Das Aus der Überwachung von UN-Sanktionen sei auf einer Linie mit den Interessen Russlands, sagte Regierungssprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. Die Sprecherin des Aussenministeriums, Maria Sacharowa, warf den USA und ihren Verbündeten vor, mit Hilfe der UN-Sanktionen zu versuchen, das international isolierte Land zu «erwürgen» und Spannungen in Asien zu schüren.