Am Montag schlug eine Drohne ​in ​ein Hochhaus im Südwesten der Hauptstadt ein. ⁠Am Donnerstag erklärte Russland, die Luftverteidigung habe 32 ​auf Moskau zusteuernde ⁠Drohnen zerstört. Für den Fall ukrainischer Angriffe während der Feierlichkeiten drohte Moskau mit ‌massiven Raketenangriffen auf das Zentrum von Kiew. Gleichzeitig kündigte Russland für den 8. und 9. Mai eine Feuerpause an. Der Schritt ‌wurde jedoch nicht mit der Regierung in Kiew abgestimmt. Die ​Ukraine hatte ihrerseits eine zweitägige Waffenruhe ausgerufen, die in der Nacht zum Mittwoch in Kraft trat, von Russland aber nicht akzeptiert wird.