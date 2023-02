Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte in seiner abendlichen Ansprache an, dass die Einheiten an den Frontlinien verstärkt würden. Für Verwirrung hatte zuvor eine Ankündigung ausgelöst, dass Verteidigungsminister Olexij Resnikow ersetzt werden solle. Selenskyj kündigte nun nur an, dass die Ukraine in verschiedenen Regionen Führungspersonal mit militärischer Erfahrung einsetzen wolle.