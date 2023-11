Der Rubel war im Sommer deutlich unterbewertet, profitierte aber von den besseren Aussichten für Rohstoffe, den gestiegenen Exportpreisen und dem Rückgang der Importe, so Sofya Donets, Wirtschaftswissenschaftlerin bei Renaissance Capital in Moskau. Grundsätzlich sollte der Rubel in der Region von 85 pro Dollar liegen, sagte sie. "Wird der Rubel in der Lage sein, diesen Wert zu erreichen und sich zu stärken? Wir sind immer noch vorsichtig", sagte sie. "Wir glauben, dass der Rubel am Ende des Jahres aufgrund der anhaltenden Kapitalabflüsse bei 90 Rubel pro Dollar liegen wird.”